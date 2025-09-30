Болгарія підтримує план ЄС щодо припинення експорту російського газу до блоку до кінця 2027 року. Завдяки країні без енергоносіїв з Росії можуть опинитися Угорщина та Словаччина.

Як Болгарія перекриє постачання газу двом країнам?

Відмова Болгарія від експорту російського газу припинить постачання трубопроводами з Москви до Угорщини та Словаччини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як держава-член ЄС, Болгарія узгоджує свої дії з європейським законодавством та політикою, включаючи поступове скасування до кінця 2027 року. Очікується, що до 1 січня 2028 року споживання російського газу по всій Європі буде повністю припинено,

– заявив міністр енергетики Болгарії Жечо Станков.

Софія є останньою точкою входу для російських трубопровідних потоків до блоку через трубопровід "Турецький потік" після того, як Україна відмовилася продовжити угоду про транспортування газу через країну в січні. Інші історичні маршрути Москви до ЄС або пошкоджені, або перебувають під санкціями.

Хоча ці коментарі зводяться до заяв Болгарії про дотримання законодавства ЄС, вони, ймовірно, викличуть глибоке занепокоєння в Угорщині та Словаччині.

Будапешт і Братислава, які в середньому досі отримують 70% свого газу з Москви , довго чинили опір зусиллям ЄС щодо поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв, стверджуючи, що це призведе до зростання цін, враховуючи обмеженість альтернативних маршрутів постачання,

– пишуть у виданні.

Проте експерти припускають, що обидві країни можуть знайти альтернативний шлях через імпорт СПГ, що надходить до портів ЄС, або додаткові поставки трубопроводами з Норвегії. Цю думку поділяє і Станков.

Не очікується, що Угорщина та Словаччина зіткнуться з проблемами енергетичної безпеки в результаті законопроєкту,

– сказав він.

Однак, міністр закордонних справ Будапешта Петер Сійярто у четвер заявив, що Софія «запевнила його, що вона не поставить Угорщину у скрутне становище», незважаючи на ймовірну заборону, після розмови зі своїм болгарським колегою.

Коли Болгарія відмовиться від газу з Росії?

Болгарія планує розірвати контракт на транзит російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання БНР.

До 2026 року контракти на використання або транзит російського природного газу мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі – до 2028 року – його повністю виключать з болгарського енергетичного ринку.

Все споживання природного газу в Болгарії, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту СПГ через спеціалізовані термінали.

Що відомо про відмову від російських енергоносіїв?