Туреччина може покрити свої потреби щодо газу, тому скорочує імпорт з Росії та Ірану. Так Росія втрачає великого клієнта, одного з останніх в Європі.

Чому Туреччина зменшує імпорт газу з Росії та Ірану?

Туреччина може задовольнити понад половину своїх потреб щодо газу до кінця 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Конкретна точка: полковник ЗСУ сказав, який удар обвалить енергетику Росії

Це можливо за рахунок нарощування виробництва та збільшення імпорту зі США. Проте це загрожує скороченням останнього великого покупця для російських та іранських постачальників.

Такі покращення відбулися після того, як Вашингтон публічно тиснув на союзників, зокрема на Туреччину, щоб та розірвали енергетичні зв'язки з Москвою та Тегераном.

Росія досі залишається найбільшим постачальником газу для Туреччини, але її частка на ринку впала з понад 60% до 37% у першій половині 2025 року. Згодом показники можуть змінитися, бо імпорт СПГ з США має подвоїтися.

Це покриє понад половину потреб Туреччини щодо газу, що становить близько 53 мільярдів кубометрів, зменшивши розрив в імпорті газу трубопроводами приблизно. Це значно менше за 41 мільярд кубометрів, що наразі є контрактними поставками з Росії, Ірану та Азербайджану разом узятими.

Водночас Туреччина швидко розширює альтернативні джерела. Державна компанія TPAO збільшує видобуток на місцевих газових родовищах, тоді як приватні компанії розширили термінали імпорту СПГ для поставок газу зі США та Алжиру.

Згідно з розрахунками Reuters, внутрішнє виробництво та імпорт СПГ за контрактом, з 2028 року перевищать 26 мільярдів кубометрів на рік порівняно з 15 мільярдами кубометрів.

Хто ще відмовляється від газу з Росії?

Окрім Туреччини, Угорщина домовляється про поставки газу з декількома країнами, повідомляє 24 Канал з посиланням на азербайджанське видання Caliber.

Країна розглядає Туркменістан як нового постачальника газу, але поки не відомо, скільки газу він зможе поставити. також Угорщина співпрацюватиме з Францією. Контракт укладений із французькою компанією Engie і діятиме з 2028 по 2038 рік. Загальний обсяг поставок складе 4 мільярди кубометрів.

Ще один контракт на купівлю 2 мільярдів кубометрів газу щорічно уладений з Великою Британією, а саме з компанією Shell. Постачання розпочнеться у 2026 році, а сама угода розрахована на 10 років. Газ доставлятиметься через Чехію та Німеччину.

Що відомо про відмову від енергоносіїв з Росії?