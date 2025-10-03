Туреччина доки не планує відмовлятися від газу з Росії. Анкара вважає російський газ важливим для країни.

Що відомо про російський газ у Туреччині?

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає 24 Канал з посиланням на CNN TÜRK.

Читайте також Історична угода: Угорщина купуватиме газ в іншого постачальника замість Росії

Ми не можемо сказати своєму громадянину: "Газ закінчився". З погляду енергетичної безпеки ми повинні мати доступ до всіх джерел без винятку,

– сказав міністр.

Він додав, що Туреччина має угоди з Росією. Зокрема країна наразі входить в зимовий сезон, тому "потрібно брати весь газ, який можемо отримати".

Йдеться про газ з таких країн:

Росії; Азербайджану; Туркменістану.

Важливо! Роботи над Чорноморським газом тривають.

В Туреччині існує серйозне споживання природного газу. Це екологічне й зручне паливо. Сьогодні у всіх 81 провінції країни є газ,

– розказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини.

Потреба Туреччини зростає з кожним роком. Газ використовують в промисловості та на електростанціях.

У 2026 році країна подвоїть використання Чорноморського газу. Зокрема власний видобуток зросте. Угоди з різними джерелами також збільшаться.

Країни в нашому портфелі постачальників можуть змінитися. Є дуже важливі роботи, пов’язані з Чорноморським газом. Для Філіоса надійдуть 19 установок, і вже наступного року вони почнуть працювати, – розповів Алпарслан Байрактар.

Він зазначив, що на 2028 рік є інша мета: забезпечити власним газом 16 мільйонів домогосподарств. Для цього потрібен новий виробничий комплекс на морі.

Цього року ми зробили відкриття родовища Göktepe Алпарслан Байрактар воно може піти у виробництво. Наші нові бурові судна шукатимуть нові точки у Чорному морі. Одне із суден ми відправимо саме туди,

– сказав Байрактар.

Зверніть увагу! У Чорному морі працюватиме 5 суден, ще одне – за межами Чорного моря, під протоками.

Що відомо про ситуацію з Туреччиною та нафтою?

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Туреччина припинила купувати нафту в Росії. Про це пише CNN.

Проте Трамп визнав, що не вимагав цього в Ердогана. Зокрема він не висував Туреччині вимоги, як Словаччині або Угорщині.

Я б хотів, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України, а вони воюють,

– сказав Дональд Трамп.

Зауважте! Він наголосив, що якщо попросить в Ердогана не торгувати з Москвою, то він це зробить.

Що ще треба знати про події?