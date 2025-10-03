Турция пока не планирует отказываться от газа из России. Анкара считает российский газ важным для страны.

Что известно о российском газе в Турции?

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает 24 Канал со ссылкой на CNN TÜRK.

Читайте также Историческая сделка: Венгрия будет покупать газ у другого поставщика вместо России

Мы не можем сказать своему гражданину: "Газ закончился". С точки зрения энергетической безопасности мы должны иметь доступ ко всем источникам без исключения,

– сказал министр.

Он добавил, что Турция имеет соглашения с Россией. В частности страна сейчас входит в зимний сезон, поэтому "нужно брать весь газ, который можем получить".

Речь идет о газе из таких стран:

России; Азербайджана; Туркменистана.

Важно! Работы над Черноморским газом продолжаются.

В Турции существует серьезное потребление природного газа. Это экологичное и удобное топливо. Сегодня во всех 81 провинции страны есть газ,

– рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции.

Потребность Турции растет с каждым годом. Газ используют в промышленности и на электростанциях.

В 2026 году страна удвоит использование Черноморского газа. В частности собственная добыча возрастет. Соглашения с различными источниками также увеличатся.

Страны в нашем портфеле поставщиков могут измениться. Есть очень важные работы, связанные с Черноморским газом. Для Филиоса поступят 19 установок, и уже в следующем году они начнут работать, – рассказал Алпарслан Байрактар.

Он отметил, что на 2028 год есть другая цель: обеспечить собственным газом 16 миллионов домохозяйств. Для этого нужен новый производственный комплекс на море.

В этом году мы сделали открытие месторождения Göktepe Алпарслан Байрактар оно может пойти в производство. Наши новые буровые суда будут искать новые точки в Черном море. Одно из судов мы отправим именно туда,

– сказал Байрактар.

Обратите внимание! В Черном море будет работать 5 судов, еще одно – за пределами Черного моря, под проливами.

Что известно о ситуации с Турцией и нефтью?

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России. Об этом пишет CNN.

Однако Трамп признал, что не требовал этого у Эрдогана. В частности он не выдвигал Турции требования, как Словакии или Венгрии.

Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать любую нефть в России, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, а они воюют,

– сказал Дональд Трамп.

Заметьте! Он отметил, что если попросит у Эрдогана не торговать с Москвой, то он это сделает.

Что еще надо знать о событиях?