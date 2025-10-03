С точки зрения энергетической безопасности: в Турции рассказали, откажутся ли от газа из России
- Турция не планирует отказываться от российского газа, считая его важным для энергетической безопасности страны.
- Страна собирается удвоить использование Черноморского газа до 2026 года и увеличить собственную добычу.
Турция пока не планирует отказываться от газа из России. Анкара считает российский газ важным для страны.
Что известно о российском газе в Турции?
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает 24 Канал со ссылкой на CNN TÜRK.
Мы не можем сказать своему гражданину: "Газ закончился". С точки зрения энергетической безопасности мы должны иметь доступ ко всем источникам без исключения,
– сказал министр.
Он добавил, что Турция имеет соглашения с Россией. В частности страна сейчас входит в зимний сезон, поэтому "нужно брать весь газ, который можем получить".
Речь идет о газе из таких стран:
- России;
- Азербайджана;
- Туркменистана.
Важно! Работы над Черноморским газом продолжаются.
В Турции существует серьезное потребление природного газа. Это экологичное и удобное топливо. Сегодня во всех 81 провинции страны есть газ,
– рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции.
Потребность Турции растет с каждым годом. Газ используют в промышленности и на электростанциях.
В 2026 году страна удвоит использование Черноморского газа. В частности собственная добыча возрастет. Соглашения с различными источниками также увеличатся.
Страны в нашем портфеле поставщиков могут измениться. Есть очень важные работы, связанные с Черноморским газом. Для Филиоса поступят 19 установок, и уже в следующем году они начнут работать, – рассказал Алпарслан Байрактар.
Он отметил, что на 2028 год есть другая цель: обеспечить собственным газом 16 миллионов домохозяйств. Для этого нужен новый производственный комплекс на море.
В этом году мы сделали открытие месторождения Göktepe Алпарслан Байрактар оно может пойти в производство. Наши новые буровые суда будут искать новые точки в Черном море. Одно из судов мы отправим именно туда,
– сказал Байрактар.
Обратите внимание! В Черном море будет работать 5 судов, еще одно – за пределами Черного моря, под проливами.
Что известно о ситуации с Турцией и нефтью?
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России. Об этом пишет CNN.
Однако Трамп признал, что не требовал этого у Эрдогана. В частности он не выдвигал Турции требования, как Словакии или Венгрии.
Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать любую нефть в России, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, а они воюют,
– сказал Дональд Трамп.
Заметьте! Он отметил, что если попросит у Эрдогана не торговать с Москвой, то он это сделает.
Что еще надо знать о событиях?
25 сентября Трамп призвал Турцию не покупать российскую нефть. Он отметил, что это было бы лучшим решением.
В частности Дональд Трамп нашел рычаг давления на Турцию. Он рассматривает возможность возвращения Турции к совместной программе производства и закупки истребителей F-35.