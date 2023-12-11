Болгарія та Сербія завершили побудову газопроводу: як це вплине на Росію

Росія роками посилювала залежність значної кількості країн від своїх ресурсів. Зокрема завдяки "газовій голці", Кремль міг відкрито шантажувати інші держави.

Для чого побудували новий газопровід

Побудований трубопровід має протяжність 170 кілометрів. Він простягається між сербським містом Ніш та столицею Болгарії – Софією.

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Цей трубопровід має пропускну здатність – 1,8 мільярда кубометрів, це 60% від об'єму газу, який споживає Сербія. Завдяки побудові цього з'єднання, стане можливим постачання сировини з інших країн. Відповідно, тиск Росії через газовий сектор буде знівельовано.

Планується, що трубопровід з Болгарії дасть можливість Сербії отримувати газ з таких країн, як Греція та Азербайджан. Софія також має зиск з цього сполучення. Болгарія зможе отримувати газ із Адріатичного моря та Західної Європи.

Зниження впливу російської продукції на світовий ринок надважливе. ЄС повідомляє про свій намір звільнитися від викопного палива з Росії до 2027 року.