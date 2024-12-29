Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на публікацію Financial Times про те, що протягом 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу. Він закликав припинити імпорт та назвав це неприпустимим.
На думку глави МЗС, окрім російського, на ринку є достатньо скрапленого природного газу інших країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.
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Що заявив Сибіга про російський газ
Андрій Сибіга наголосив на тому, що забезпечення імпорту російського газу до ЄС, фінансує злочинний російський режим, а також агресію, воєнні злочини та гібридні атаки.
Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів,
– каже Сибіга.
Зазначимо, що з 1 січня 2025 року Україна зупинить транзит російського газу. Відновлення транзиту можливе лише в тому випадку, якщо Єврокомісія попросить перекачувати інший газ.
Натомість Україні вже вдалося отримати скраплений газ зі США через Грецію. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це є важливим стратегічним кроком для української держави.