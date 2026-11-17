Ворог не покидає спроб занурити українців у темряву. Черговий удар ставить під загрозу стабільність електропостачання для тисяч родин у столиці.

Що сталося та кого стосуються можливі відключення

Російські війська знову завдали цілеспрямованого удару по енергетичній інфраструктурі Київської області, про що повідомили у ДТЕК.

Цього разу ворог пошкодив один із важливих об'єктів у Бориспільському районі, який зазнає руйнувань уже вдруге за останній місяць.

Наразі фахівці компанії ДТЕК не можуть миттєво розпочати ремонтні роботи. Енергетики очікують на офіційний дозвіл від Державної служби з надзвичайних ситуацій та військових, щоб безпечно зайти на об'єкт та оцінити масштаби збитків.

Як тільки ситуація стане безпечнішою, розпочнемо відновлення. Битва за світло триває!,

– наголосили представники ДТЕК у своєму офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що Росія не припиняє атакувати енергетику України. Зокрема, надзвичайно складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того, на Дніпропетровщині внаслідок атаки 700 тисяч родин залишилися без світла. Відключення світла торкнулися мешканців Дніпра, а ще Дніпровського, Павлоградського, Камʼянського та Самарівського районів.