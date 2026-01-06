Сюрприз для росіян: Путін прагне "детінізації" та зростання економіки коштом простого населення

Російський уряд у 2026 році прагне до «значного збільшення» збирання податків. Подібне доручення дав президент країни Володимир Путін.

Чого хоче Путін від російської економіки?

Це відбулося за підсумками грудневого засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також У Сербії відновлює роботу найбільший НПЗ, що належить Росії

Згідно з інформацією, вже в першому півріччі 2026 року лідер Росії вимагає запустити план "детінізації економіки". Водночас Путін бажає прискорити економічне зростання – наприкінці минулого року майже зупинилося.

За даними Мінекономрозвитку, у листопаді російський ВВП зріс лише на 0,1% у річному вираженні. Тоді як промисловість увійшла в рецесію – виробництво скоротилося на 0,7%.

Також Володимир Путін хоче сповільнити інфляцію – до 4 – 5%, згідно з прогнозом Центробанку.

Зауважте! Відповідальними за план Путін призначив прем’єра Михайла Мішустіна, голову Центробанку Ельвіру Набіулліну та вищих посадових осіб суб’єктів РФ.

Вони повинні подати доповідь до 1 червня 2026 року. І про це йдеться у переліку доручень.

Згідно із законом про бюджет, цього року федеральна казна має зібрати додатково 3,2 трильйона рублів податків, щоб збільшити доходи до запланованих 40,28 трильйона рублів,

– пише ЗМІ.

З цієї суми 1,2 трильйона Мінфін розраховує отримати коштом підвищення ПДВ до 22%. І це рекордна для Росії ставки з 1992 року.

Ще 200 мільярдів рублів до бюджету має принести радикальна податкова реформа для малого бізнесу. Вона знижує до 20 мільйонів рублів поріг річної виручки.

А з 1 вересня запроваджується "технологічний збір" на техніку та електроніку – від нього уряд очікує 200 мільярдів рублів додаткових доходів за три роки.

Чергове підвищення податків, за розрахунками Мінфіну, має скоротити дефіцит бюджету, який цього року перевищив початковий план у п’ять разів — до 5,7 трильйона рублів,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Наступного року "діра" в бюджеті має зменшитися до 3,8 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.

Нагадаємо, що у Росії відбувається поступова та болісна структурна трансформація російської економіки під тиском санкцій. Про це повідомляла Служба зовнішньої розвідки.

Зниження експорту нафти й газу скорочує валютні надходження та підвищує вразливість бюджету.

Зростання експорту хімічної продукції та металів має обмежений характер.

Падіння імпорту виробничого обладнання стримуватиме оновлення промисловості.

Посилення залежності від Китаю закріплює асиметричну модель зовнішньої торгівлі.

Цікаво! За підсумками 2025 року зовнішня торгівля країни показала подальшу деградацію на тлі несприятливої цінової кон’юнктури та обмежень.

Що ще відомо про стан російської економіки?