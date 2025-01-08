Для розкриття банківської таємниці тепер буде більше підстав: президент підписав закон

Президент підписав закон № 4174-IX, який збільшує перелік підстав для розкриття банківської таємниці. Закон "Про банки і банківську діяльність" доповнено пунктами, які дозволяють нотаріусам додаткові дані про майно безвісти зниклих осіб.

Що саме зможуть дізнаватися нотаріуси

Відтепер нотаріуси матимуть право отримувати інформацію про банківські рахунки фізичних осіб для встановлення опіки над їхнім майном у разі визнання осіб безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин, повідомляє 24 Канал.

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Що зможуть дізнаватися нотаріуси:

наявність рахунків, вкладів або електронних гаманців фізичних осіб;

залишки коштів, електронних грошей чи банківських металів на рахунках;

інформацію про рухоме майно, яке перебуває на зберіганні або в заставі банку;

наявність договорів оренди індивідуальних банківських сейфів;

дані про рахунки умовного зберігання (ескроу) та кошти на них, призначені для бенефіціарів.

Важливо! Ці дані будуть надаватися для вжиття заходів щодо захисту майна осіб, яких суд визнав безвісно відсутніми або зниклими безвісти. Це дозволить членам родини таких людей законно опікуватися їхнім майном до їхнього повернення.

Що ще зміниться

Банківська таємниця щодо майна також може бути розкрита на запити нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на здійснення нотаріальних дій, а також консульських установ.

Це здійснюватиметься для вжиття заходів із захисту спадкового майна.

Важливо! Зокрема, йдеться про видачу свідоцтва про право на спадщину або права власності на частку у спільному майні подружжя на підставі відповідної заяви чи у разі смерті одного з подружжя.