Гетманцев зробив заяву щодо розкриття банківської таємниці
- У Комітеті Верховної Ради немає жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій, і до кінця цього скликання шансу прийняти таке рішення немає.
- Медіа повідомляють, що податкова не має доступу до банківських рахунків, але активно намагається його отримати через ініціативи, закладені в Національній стратегії доходів до 2030 року.
Станом на зараз у Комітеті Верховної Ради немає жодного законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій. І це попри різні заяви, які ширяться у мережі.
Розкриття банківської таємниці
Зокрема до кінця цього скликання жодних шансів прийняти це рішення нема, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
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Він заявив, що протягом цього тижня вже втомився спростовувати фейки щодо податкової політики. Але нардеп хоче приділити увагу ще одному з-поміж них, який активно розповсюджується.
Ні, в Комітеті Верховної Ради немає жодного законопроєкту щодо відкриття банківської таємниці про ваші рахунки податковій. І ні, до кінця цього скликання Верховної ради немає жодного шансу, що такий законопроєкт буде прийнятий,
– сказав народний депутат.
Зауважте! Згідно зі слів Гетманцева, будь-які маніпуляції, розмови і фейки про те, що хтось відкриває банківську таємницю "від лукавого".