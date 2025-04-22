Рада відповіла чи відбудеться розкриття банківської таємниці цьогоріч

Зараз податкова не має доступу до банківських рахунків. Проте, як повідомляють деякі ЗМІ, вона активно намагається його отримати.

Чи планує уряд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці

Данило Гетманцев наполягає на тому, що теперішній уряд не ухвалить рішення про розкриття банківської таємниці, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа.

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Данило Гетманцев Народний депутат України Шансу на відкриття банківської таємниці податковій найближчим часом немає. Вже писав: таке рішення не пройде через Верховну Раду цього скликання.

Раніше Гетманцев зазначав, що зараз у Комітеті Верховної Ради немає жодного законопроєкту в якому б йшлося про відкриття банківської таємниці. Нардеп називає інформацію, яку поширюють ЗМІ фейковою.

Зверніть увагу! Ця інформація з'явилася у ЗМІ, зокрема, через урядову Національну стратегію доходів до 2030 року, Саме там є ініціатива, відносно розкриття банківської таємниці, щоб побороти несплату податків.