Як розраховується розмір доплати за віком зараз

Розмір віковий доплати визначений ПФУ. Він залежить від віку особи. Цьогоріч ця доплата не зростала.

Яка зараз доплата за віком

Доплату за віком можуть отримати лише пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Ця доплата станом на червень 2025 року така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

старше 80 років – 570 гривень.

Водночас ця доплата може надаватись не в повному обсязі. Йдеться саме про момент, коли ця виплата вперше призначається.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

На таку доплату мають право:

пенсіонери, що отримують виплату за віком;

ті, хто мають загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Зверніть увагу! Така доплата призначається автоматично, якщо особа відповідає визначеним критеріям.