Стаж має значення: які пенсії можуть отримувати українці

Для виходу на пенсію в Україні потрібно мати відповідний стаж. Також від стажу залежить й розмір пенсії. На жаль, щороку для українців він зростає, тому у 2028 році, щоб вийти на заслужений відпочинок, потрібно не менше 35 років.

Чому стаж для виходу на пенсію та для визначення розміру пенсії – це різне

Насамперед варто зауважити, що коли ми говоримо про стаж, необхідний для призначення пенсії, то йдеться про те, чи має людина взагалі право на пенсію. Інша річ, коли йде мова про стаж, необхідний для визначення розміру пенсії.

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Водночас за певних обставин громадяни мають право вийти на пенсію зі зниженням пенсійного віку навіть за наявності 15–20 років загального стажу.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Зокрема, це стосується й тих, хто

Останніми роками Кабмін збільшив розміри пенсій особам, які мають стаж 30–35 років. Тепер у таких людей пенсії не можуть бути меншими за 2 760–3 120 гривень залежно від віку.

До речі, щоб вийти на пенсію у 60 років зараз, необхідно накопичити не менше 30 років страхового стажу.

За наявності стажу не менше ніж 20 років на пенсію вийти можна у 63 роки.

на пенсію вийти можна У 65 років – якщо страховий стаж буде від 15 до 20 років.

– якщо страховий стаж буде Менш як 15 років стажу – по досягненню 65 років замість пенсії можна отримати від держави соціальну допомогу.

що з кожним роком стаж зростатиме для українців. У 2028 році потрібно буде вже накопичити не менше 35 років.

З 1 березня для решти осіб мінімальна пенсія зросла з майже 2 100 до 2 520 гривень (для тих, хто не працює).

Доплати у червні: хто отримає

що в Україні мінімальна пенсія становила 2 093 гривень, а максимальна – 20 930 гривень. Однак у березні розмір мінімальної зріс внаслідок індексації.

Пенсіонерам, що продовжують працювати, у квітні підняли виплати. У червні ці громадяни отримають надбавку одразу за три місяці. Сума доплат становитиме до 1 200 гривень. Отримати її зможуть:

пенсіонери зі стажем не менше 35 років та отримують щонайменше 7 000 гривень;

ті, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;

ті, кому пенсію не перераховували два роки.

Крім того, у червні пенсіонери, які досягнули певного віку, можуть розраховувати на свої щомісячні доплати у розмірі:

300 гривень – 70 років;

– 70 років; 456 гривень – 75–80 років;

– 75–80 років; 570 гривень – 80 років.

Однак, ці доплати отримають лише ті, у кого виплати нижчі ніж 10 340 гривень, але мають відповідний стаж.