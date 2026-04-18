Після 80 років суми пенсій зовсім інші: які доплати додають

Після 80 років розмір пенсійних виплат може змінюватися суттєво у кращий бік. Частина надбавок нараховується автоматично, однак є нюанси, які впливають на підсумкову суму.

Які доплати отримують пенсіонери після 80 років?

В Україні система пенсійних виплат передбачає не лише базову пенсію, а й додаткові надбавки, які зростають із віком. Так звані вікові доплати починають нараховуватися після досягнення 70, 75 та 80 років, розповідає Пенсійний фонд.

Цікаво Цим пенсіонерам підвищать пенсії уже в травні 2026 року

Однак саме після 80 років частина пенсіонерів може розраховувати на більш відчутне збільшення виплат за рахунок додаткових соціальних гарантій.

Однак це уможливлюють не лише про стандартні вікові надбавки, а й про спеціальні доплати для осіб, які потребують постійного стороннього догляду. Саме ця категорія виплат часто залишається поза увагою, хоча може суттєво впливати на загальний розмір пенсії.

Кому надається підвищена надбавка?

Право на додаткову виплату мають самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду за станом здоров’я. Обов’язковою умовою є наявність медичного висновку, який підтверджує таку потребу, йдеться у Законі України.

Довідково! Під самотніми розуміються особи, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати їх утримання. Важливо, що місце проживання таких родичів ролі не відіграє, тому ключовим є сам факт відсутності обов’язку утримання.

Медичне підтвердження оформлюється через лікаря: спочатку сімейний лікар видає направлення, після чого проводиться оцінка стану здоров’я. Зазвичай право на таку надбавку отримують люди, які мають суттєві обмеження у повсякденному житті, зокрема проблеми з пересуванням або самообслуговуванням.

Скільки доплачують до пенсії у 2026 році?

Розмір цієї надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Відповідно, доплата для пенсіонерів після 80 років, які відповідають усім умовам, становить 40% від цієї суми, тобто 1 038 гривень щомісяця. Ця надбавка додається до основної пенсії та виплачується на постійній основі.

Як оформити доплату до пенсії?

Для призначення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Разом із заявою потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код, а також медичний висновок, який підтверджує потребу в постійному догляді.

Після перевірки документів і підтвердження підстав надбавка включається до щомісячної пенсійної виплати.

Які є пільги для пенсіонерів в Україні?