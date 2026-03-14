Три цифри вирішують усе: що слід перевірити після індексації пенсії

У 2026 році в Україні провели черговий перерахунок пенсій у межах щорічної індексації. Формально коефіцієнт підвищення становив 12,1%. Однак фактичне зростання виплат для багатьох пенсіонерів виявилося меншим, ніж очікувалося.

Які три показники слід терміново перевірити пенсіоенрам?

Після березневої індексації пенсій багато українців очікували, що виплати автоматично зростуть на 12,1%. Однак на практиці сума підвищення виявилася різною, а в частини пенсіонерів помітно меншою, ніж вони розраховували,зазначає юрист із захисту прав пенсіонерів Михайло Вулах.

Цікаво Яка буде пенсія, якщо є 10 років стажу

Щоб зрозуміти, чи правильно провели перерахунок, пенсіонеру варто зайти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду і перевірити три основні показники.

Перший – це базовий розмір пенсії, тобто сума, до якої безпосередньо застосовують індексацію. Саме вона є основою для розрахунку, а не загальна виплата з усіма доплатами.

Другий – фактичний розмір пенсії після березневого перерахунку. Його потрібно порівняти з попередньою сумою, щоб побачити, наскільки реально змінилися нарахування.

Третій – коефіцієнт індексації 1,121, який застосовувався у 2026 році. Якщо помножити базову пенсію на цей показник, можна отримати орієнтовний результат, який має відповідати новій базовій частині виплати.

Якщо після такої перевірки виявиться, що суми не збігаються або розмір підвищення викликає сумніви, пенсіонер має право звернутися до Пенсійного фонду із запитом на письмове пояснення. Це дає змогу уточнити, які саме складові врахували під час індексації і чи не було помилки в нарахуваннях.

Чому підвищення було різним для усіх?

За даними Пенсійного фонду України, офіційний коефіцієнт підвищення становив 1,121, або 12,1%. Його визначають за формулою, яка враховує 50% показника інфляції за попередній рік та 50% темпів зростання середньої заробітної плати в країні.

Водночас сам по собі коефіцієнт індексації не означає, що вся пенсійна виплата зростає саме на 12,1%. Як пояснює експерт, перерахунок застосовують лише до базового розміру пенсії. Різноманітні доплати та надбавки до цієї частини не входять.

Це стосується:

соціальних доплат;

надбавок за понаднормовий страховий стаж;

окремих пільгових виплат і спеціальних доплат.

Через це двоє пенсіонерів із однаковою загальною сумою пенсії можуть отримати різне підвищення після індексації.

Наприклад! Якщо виплата до перерахунку становила 5 тисяч гривень, це не означає автоматичного зростання на 605 гривень. У когось надбавка може бути відчутнішою, а в когось мінімальною, залежно від того, яку частку в загальній пенсії становить саме базовий розмір.

Кому обмежили індексацію пенсії?

На підсумкову суму пенсії після перерахунку впливають і законодавчі обмеження. Одне з них стосується максимального розміру пенсійної виплати. В Україні пенсія не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! У 2026 році це 25 950 гривень. Якщо після індексації сума виходить за цей поріг, частину підвищення можуть фактично не виплатити.

Окремий порядок застосовують і до пенсій, призначених упродовж останніх років. Для громадян, які вийшли на пенсію у 2021 – 2025 роках, використовують нижчі коефіцієнти індексації:

для пенсій 2025 року цей показник становить близько 2,4%;

для 2024 року – 3,6%;

для 2023 року – 4,8%;

а для пенсій, призначених у 2021 – 2022 роках, близько 6%.

Саме тому різниця у підвищенні між пенсіонерами може бути суттєвою. За словами юриста, у судовій практиці вже були випадки, коли обмеження індексації оскаржували, а після перегляду нарахувань окремим пенсіонерам збільшували суму підвищення.

Які ще підвищення передбачені для пенсіонерів?