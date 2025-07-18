Чи зміниться розмір пенсії по інвалідності для ІІ групи у серпні

У серпні пенсії по інвалідності не зростатимуть. Ці виплати і надалі розраховуватимуться індивідуально. Кінцева сума залежить від індивідуальних обставин, зокрема, причин набуття інвалідності.

Якою буде пенсія по інвалідності для II групи у серпні

Також при визначенні розміру виплати по інвалідності грає роль вік особи і кількість набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– пояснюють спеціалісти ПФУ.

Пенсійним фондом визначено співвідношення вікової та виплати по інвалідності. Зараз, ті, кому призначили ІІ групу, мають право на 90% пенсії за віком.

Також виплата по інвалідності залежить від того, чи працевлаштована особа. У серпні мінімальна пенсія з урахуванням цього фактору буде така: