Чи зміниться розмір пенсії по інвалідності для ІІ групи у серпні
- У серпні пенсії по інвалідності для ІІ групи не зміняться.
- Особи з ІІ групою, які не працюють, отримують мінімум 2 520 гривень, а працюючі - 2 093 гривні.
У серпні пенсії по інвалідності не зростатимуть. Ці виплати і надалі розраховуватимуться індивідуально. Кінцева сума залежить від індивідуальних обставин, зокрема, причин набуття інвалідності.
Якою буде пенсія по інвалідності для II групи у серпні
Також при визначенні розміру виплати по інвалідності грає роль вік особи і кількість набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– пояснюють спеціалісти ПФУ.
Пенсійним фондом визначено співвідношення вікової та виплати по інвалідності. Зараз, ті, кому призначили ІІ групу, мають право на 90% пенсії за віком.
Також виплата по інвалідності залежить від того, чи працевлаштована особа. У серпні мінімальна пенсія з урахуванням цього фактору буде така:
- мінімум 2 520 гривень можуть отримати особи, які мають II групу інвалідності і не працюють;
- 2 093 гривень – якщо такі громадяни продовжують працювати..