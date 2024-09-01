Чи зміняться пенсії по інвалідності у вересні
Пенсіонерам, які отримують пенсії по інвалідності, не варто очікувати змін щодо розміру виплат. Вони залишатимуться на тому ж рівні, що у серпні цього року.
Які пенсії по інвалідності із солідарної системи
Відповідно до даних ПФУ, пенсія по інвалідності призначаються людям за наявності певного страхового стажу. Йдеться про стаж від 1 до 15 років.
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Важливо! Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено.
Розмір таких пенсії обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
- особам з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.
Водночас мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності становлять:
- для осіб з інвалідністю І групи (до 70 років при повному стажі 30 – 35 років) – 2 980 гривень,
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень,
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.
Які пенсії по інвалідності військовослужбовцям
Розмір пенсії по інвалідності військовослужбовцям залежить від причини інвалідності. Відтак I, II та III групи отримують різні суми:
- I група – 100 % сум грошового забезпечення,
- II група – 80 % сум грошового забезпечення,
- III група – 60 % сум грошового забезпечення.
Водночас мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
- 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 13 604,50 гривні для І групи,
- 525% прожиткового мінімуму – 10 988,25 гривні для ІІ групи,
- 360% прожиткового мінімуму – 7 534,80 гривні для ІІІ групи.