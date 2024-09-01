Какие пенсии по инвалидности из солидарной системы

Согласно данным ПФУ, пенсия по инвалидности назначаются людям при наличии определенного страхового стажа. Речь идет о стаже от 1 до 15 лет.

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Важно! Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена.

Размер таких пенсии исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

– 100% пенсии по возрасту, лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

– 90% пенсии по возрасту, лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

В то же время минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности составляют:

для лиц с инвалидностью І группы (до 70 лет при полном стаже 30 – 35 лет) – 2 980 гривен,

– 2 980 гривен, для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен,

– 2 520 гривен, для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.

Какие пенсии по инвалидности военнослужащим

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим зависит от причины инвалидности. Поэтому I, II и III группы получают разные суммы:

I группа – 100 % сумм денежного обеспечения,

– 100 % сумм денежного обеспечения, II группа – 80 % сумм денежного обеспечения,

– 80 % сумм денежного обеспечения, III группа – 60 % сумм денежного обеспечения.

В то же время минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже: