Які пенсії по інвалідності із солідарної системи

Відповідно до даних ПФУ, пенсія по інвалідності призначаються людям за наявності певного страхового стажу. Йдеться про стаж від 1 до 15 років.

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Важливо! Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено.

Розмір таких пенсії обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

особам з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком,

– 100% пенсії за віком, особам з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком,

– 90% пенсії за віком, особам з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Водночас мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності становлять:

для осіб з інвалідністю І групи (до 70 років при повному стажі 30 – 35 років) – 2 980 гривень,

– 2 980 гривень, для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень,

– 2 520 гривень, для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Які пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Розмір пенсії по інвалідності військовослужбовцям залежить від причини інвалідності. Відтак I, II та III групи отримують різні суми:

I група – 100 % сум грошового забезпечення,

– 100 % сум грошового забезпечення, II група – 80 % сум грошового забезпечення,

– 80 % сум грошового забезпечення, III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Водночас мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче: