Як отримати пенсію 10 тисяч, якщо набув 40 років стажу

На розмір пенсії впливає багато факторів, зокрема, розмір зарплати та кількість набутого стажу. Також грає роль вік виходу на заслужений відпочинок.

Як отримати пенсію 10 тисяч при 40 роках стажу

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку визначена свою мінімальна кількість стажу, яку потрібно набути, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувається через пенсійний калькулятор.

У 60 років, аби мати пенсію мінімум 10 тисяч гривень, потрібно отримувати зарплату щонайменше – 22,6 тисячі гривень.



Як отримати пенсію не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу / Скриншот Пенсійний калькулятор

Аби піти на пенсію у 63 роки, за таких умов, необхідно мати зарплату – 19,2 тисячі гривень.



Чи впливає стаж на пенсію / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 65 років вийти на пенсію при таких обставинах найлегше. Щоб отримувати вказану пенсійну виплату, буде достатньо зарплати – 17,4 тисячі гривень.



Як стаж впливає на пенсію / Скриншот Пенсійний калькулятор

Варто також зауважити, що у 2025 році мінімуми стажу для виходу на пенсію складають: