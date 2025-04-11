Як отримати пенсію 10 тисяч при 40 роках стажу

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Для кожного віку визначена свою мінімальна кількість стажу, яку потрібно набути, пише 24 Канал.

Читайте також Головне без паніки: злотий різко подорожчав 11 квітня

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувається через пенсійний калькулятор.

У 60 років, аби мати пенсію мінімум 10 тисяч гривень, потрібно отримувати зарплату щонайменше – 22,6 тисячі гривень.



Як отримати пенсію не менш як 10 тисяч гривень при 40 роках стажу / Скриншот Пенсійний калькулятор

Аби піти на пенсію у 63 роки, за таких умов, необхідно мати зарплату – 19,2 тисячі гривень.



Чи впливає стаж на пенсію / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 65 років вийти на пенсію при таких обставинах найлегше. Щоб отримувати вказану пенсійну виплату, буде достатньо зарплати – 17,4 тисячі гривень.



Як стаж впливає на пенсію / Скриншот Пенсійний калькулятор

Варто також зауважити, що у 2025 році мінімуми стажу для виходу на пенсію складають: