Яка пенсія при зарплаті 18 тисяч гривень і стажі 35 років
- Для виходу на пенсію у 60 років потрібно 32 роки страхового стажу, у 63 роки – 22 роки, у 65 років – 15 років.
- Пенсія буде більшою, якщо виходити на пенсію пізніше.
Для розрахунку пенсії враховується одразу декілька факторів. Зокрема, до уваги береться кількість набутого стажу, вік особи та розмір її доходу.
Розмір пенсії при зарплаті 18 тисяч гривень і 35 роках стажу
Аби вийти на пенсію, особа має набути мінімальну кількість стажу. Для кожного віку цей мінімум свій, пише 24 Канал.
Читайте також Зловмисники надсилають листи від імені податкової: як це може нашкодити українцям
Станом на 2025 рік, мінімально необхідна кількість стажу для виходу на пенсію така:
- для того, аби піти на пенсію у 60 років потрібно мати – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Відповідно, 35 років стажу достатньо, аби вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Водночас розмір пенсійної виплати, залежно від вікової межі буде дуже різним.
Уявимо, що пенсіонер вирішив вийти на заслужений відпочинок у 60 років. В такому випадку, його пенсія при зарплаті 18 тисяч гривень, буде приблизно – 6,9 тисячі гривень.
В якому віці можна вийти на пенсію зараз / Скриншот пенсійного калькулятора
За таких же умов у 63 роки пенсія складатиме орієнтовно – 8,1 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при зарплаті 18 тисяч та стажі більш як 30 років / Скриншот пенсійного калькулятора
Найвигідніше в такому випадку вийти на пенсію у 65 років. Адже, при вказаних умовах, виплата складатиме приблизно – 9 тисяч гривень.
Якою буде пенсія при зарплаті 18 тисяч та стажі 35 років / Скриншот пенсійного калькулятора
Зверніть увагу! Вказані розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.