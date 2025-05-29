Яка пенсія при зарплаті 18 тисяч гривень і стажі 35 років

Для розрахунку пенсії враховується одразу декілька факторів. Зокрема, до уваги береться кількість набутого стажу, вік особи та розмір її доходу.

Розмір пенсії при зарплаті 18 тисяч гривень і 35 роках стажу

Аби вийти на пенсію, особа має набути мінімальну кількість стажу. Для кожного віку цей мінімум свій, пише 24 Канал.

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Станом на 2025 рік, мінімально необхідна кількість стажу для виходу на пенсію така:

для того, аби піти на пенсію у 60 років потрібно мати – щонайменше 32 роки страхового стажу;

потрібно мати – щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, 35 років стажу достатньо, аби вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Водночас розмір пенсійної виплати, залежно від вікової межі буде дуже різним.

Уявимо, що пенсіонер вирішив вийти на заслужений відпочинок у 60 років. В такому випадку, його пенсія при зарплаті 18 тисяч гривень, буде приблизно – 6,9 тисячі гривень.



В якому віці можна вийти на пенсію зараз / Скриншот пенсійного калькулятора

За таких же умов у 63 роки пенсія складатиме орієнтовно – 8,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 18 тисяч та стажі більш як 30 років / Скриншот пенсійного калькулятора

Найвигідніше в такому випадку вийти на пенсію у 65 років. Адже, при вказаних умовах, виплата складатиме приблизно – 9 тисяч гривень.



Якою буде пенсія при зарплаті 18 тисяч та стажі 35 років / Скриншот пенсійного калькулятора

Зверніть увагу! Вказані розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.