Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 28 тисяч гривень

Розмір пенсії залежить не тільки від заробітної плати, яку мала особа. Вагому роль також грає кількість страхового стажу. Йдеться про час, коли особа здійснювала свою діяльність офіційно.

Як зараз розраховується пенсія?

Для визначення пенсії зараз встановлена така формула: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.

П – це розмір пенсії, а інші значення розшифровують так:

Зп – це заробітна плата з урахуванням якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Розглянемо ситуацію, де пенсія має складати – 28 тисяч гривень. Також врахуємо інші фактори, зокрема, кількість страхового стажу. Важливим є і вік виходу на пенсію.

Станом на 2026 рік, як повідомляє ПФУ, мінімуми для того, аби піти на заслужений відпочинок такі:

в 60 років людина може піти на пенсію, якщо має щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Відповідно, якнайшвидше людина може піти на пенсію:

в 60 років;

при наявності 33 років страхового стажу.

Розвернемо формулу. Коефіцієнт стажу у цьому випадку – 0,33. Відповідно: Зп = 28 тисяч / 0,33. Отже, орієнтовний дохід, аби отримати таку пенсію – 84,9 тисячі гривень.

Що ще важливо знати про пенсію?