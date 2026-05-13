Економіка Соцвиплати Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 21 тисячу гривень
13 травня, 22:55
3
Оновлено - 22:57, 13 травня

Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 21 тисячу гривень

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Щоб отримати пенсію 21 тисячу гривень, при виході на пенсію в 60 років потрібно мати 33 роки страхового стажу і середню зарплату 63,6 тисячі гривень.
  • Для виходу на пенсію в 63 роки потрібно мінімум 23 роки страхового стажу, а в 65 років – 15 років стажу.
Слухати новину 00:50 хв

Розмір пенсії, яку матиме людина, залежить від сукупності факторів. Зокрема, кількості набутого стажу. Також важливу роль грає заробіток.

Як зараз розраховується пенсія?

Для розрахунку пенсії є встановлена формула, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Українцям з інвалідністю І – ІІІ групи: на що дають майже 60 тисяч від уряду Німеччини

Наразі вона така: П = Зп х Кс. Розшифровка цих значень наступна:

  • П – розмір пенсії;
  • Зп – це заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії;
  • Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію якнайшвидше?

Наразі піти на пенсію можна, починаючи з 60 років. Проте це реально зробити, маючи достатньо стажу. Мінімум для вказаного віку у цьому році складає – 33 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ,

Для іншого віку мінімальні вимоги такі:

  • аби піти на пенсію в 63 роки, мінімум складає – 23 роки страхового стажу;
  • в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Як отримати пенсію 21 тисячу гривень?

Якщо розглядати ситуацію, що особа йде на пенсію якнайшвидше, то розрахунки проводимо з урахуванням таких даних:

  • вік – 60 років;
  • кількість стажу – 33 роки;
  • розмір пенсії, який буде отримано – 21 тисяча гривень.

У цьому випадку коефіцієнт страхового стажу – 0,33. Тобто, якщо розвернути формулу, отримаємо: Зп – 21 тисяча / 0,33 = 63,6 тисячі гривень.

Що ще мають знати пенсіонери?

  • В загальну кількість страхового стажу може бути зараховано не весь період роботи. Зокрема, якщо ви працювали неофіційно. Адже наразі туди враховується лише час роботи за який сплачено ЄСВ. Важлива умова: ці внески не мають бути менше мінімальних.

  • До 2028 року мінімуми стажу для 60 та 63 років будуть змінюватись. Вони щорічно зростатимуть. Ці зміни закріплені законом. А от вимога до 65 років – набути мінімум 15 років страхового стажу, поки не зазнає змін.

Пов'язані теми:

Пенсія Пенсійний фонд України
Соцвиплати