Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 21 тисячу гривень
- Щоб отримати пенсію 21 тисячу гривень, при виході на пенсію в 60 років потрібно мати 33 роки страхового стажу і середню зарплату 63,6 тисячі гривень.
- Для виходу на пенсію в 63 роки потрібно мінімум 23 роки страхового стажу, а в 65 років – 15 років стажу.
Розмір пенсії, яку матиме людина, залежить від сукупності факторів. Зокрема, кількості набутого стажу. Також важливу роль грає заробіток.
Як зараз розраховується пенсія?
Для розрахунку пенсії є встановлена формула, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі вона така: П = Зп х Кс. Розшифровка цих значень наступна:
- П – розмір пенсії;
- Зп – це заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію якнайшвидше?
Наразі піти на пенсію можна, починаючи з 60 років. Проте це реально зробити, маючи достатньо стажу. Мінімум для вказаного віку у цьому році складає – 33 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ,
Для іншого віку мінімальні вимоги такі:
- аби піти на пенсію в 63 роки, мінімум складає – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Як отримати пенсію 21 тисячу гривень?
Якщо розглядати ситуацію, що особа йде на пенсію якнайшвидше, то розрахунки проводимо з урахуванням таких даних:
- вік – 60 років;
- кількість стажу – 33 роки;
- розмір пенсії, який буде отримано – 21 тисяча гривень.
У цьому випадку коефіцієнт страхового стажу – 0,33. Тобто, якщо розвернути формулу, отримаємо: Зп – 21 тисяча / 0,33 = 63,6 тисячі гривень.
Що ще мають знати пенсіонери?
В загальну кількість страхового стажу може бути зараховано не весь період роботи. Зокрема, якщо ви працювали неофіційно. Адже наразі туди враховується лише час роботи за який сплачено ЄСВ. Важлива умова: ці внески не мають бути менше мінімальних.
До 2028 року мінімуми стажу для 60 та 63 років будуть змінюватись. Вони щорічно зростатимуть. Ці зміни закріплені законом. А от вимога до 65 років – набути мінімум 15 років страхового стажу, поки не зазнає змін.