Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 21 тисячу гривень

Розмір пенсії, яку матиме людина, залежить від сукупності факторів. Зокрема, кількості набутого стажу. Також важливу роль грає заробіток.

Як зараз розраховується пенсія?

Для розрахунку пенсії є встановлена формула, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі вона така: П = Зп х Кс. Розшифровка цих значень наступна:

П – розмір пенсії;

Зп – це заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію якнайшвидше?

Наразі піти на пенсію можна, починаючи з 60 років. Проте це реально зробити, маючи достатньо стажу. Мінімум для вказаного віку у цьому році складає – 33 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ,

Для іншого віку мінімальні вимоги такі:

аби піти на пенсію в 63 роки , мінімум складає – 23 роки страхового стажу;

, мінімум складає – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Як отримати пенсію 21 тисячу гривень?

Якщо розглядати ситуацію, що особа йде на пенсію якнайшвидше, то розрахунки проводимо з урахуванням таких даних:

вік – 60 років;

кількість стажу – 33 роки;

розмір пенсії, який буде отримано – 21 тисяча гривень.

У цьому випадку коефіцієнт страхового стажу – 0,33. Тобто, якщо розвернути формулу, отримаємо: Зп – 21 тисяча / 0,33 = 63,6 тисячі гривень.

Що ще мають знати пенсіонери?