Що відомо про фінансову підтримку від Німеччини?

Про те, які категорії українців можуть отримати фінансування від ФНР і на що саме, йдеться на ресурсі enketo.

Програма міжнародної ініціативи JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) за фінансування від уряду Німеччини надає грантову підтримку для вразливих груп населення, зокрема людей з інвалідністю. Мета допомоги – підтримати розвиток підприємництва для самозайнятих осіб та малого бізнесу.

Ініціативу реалізують у Харківському регіоні. Вона доступна для вразливих категорій у прифронтових громадах:

Харківська територіальна громада;

Височанська територіальна громада.

Головна умова для отримання фінансування – наявність критеріїв вразливості. Тобто претендентами на грант можуть стати:

особи з інвалідністю;

родини, де є люди з інвалідністю;

ветерани війни;

одинокі батьки чи матері;

ВПО;

багатодітні родини;

домогосподарства, що постраждали від війни;

родини, які мають низькі доходи;

домогосподарства, де є вагітні жінки, або діти до пів року.

Для того щоб долучитися до програми та подати заявку потрібно також: бути самозайнятою/ фізичною особою-підприємцем, подати звітність та створити відеовізитівку.

Заявку надіслати можна за допомогою спеціальної форми.

Зауважте! Через велику кількість охочих отримати грант, організатори не гарантують, що підтримку нададуть усім учасникам, які зареєструвалися та заповнили форму. У ситуації, коли кількість заявок переважатиме наявні ресурси – до учасників можуть застосувати додаткові критерії.

Щодо фінансового складника, якщо українця відберуть до ініціативи, то можна отримати 1330 доларів, що в гривнях складає приблизно 59 тисяч гривень. Кошти можна витратити на купівлю обладнання (80% від суми) та на розхідні матеріали (20% від суми).

Зокрема програма надає можливість індивідуальних консультацій та експрес-навчання у сфері бізнесу.

Що ще відомо про підтримку вразливих категорій українців?

В Україні доволі поширена система одноразових виплат як підтримки. Наприклад, у квітні деякі українці могли отримати по 1,5 тисячі гривень від уряду. Допомогу створили як реакцію на стрімке підвищення цін на пальне. Оскільки здорожчав ресурс, то й продукти та товари теж змінилися в цінах.

Зокрема подібну ініціативу вже анонсував Київ. До дня столиці, який відзначають в останню неділю травня, Київ надасть одноразову матеріальну допомогу за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Про це йдеться на сайті КМДА. Так, вразливі категорії населення столиці зможуть отримати від 800 до 1500 гривень виплати.

Водночас як пояснив для 24 Каналу експерт з пенсійних питань Андрій Павловський, система одноразових виплат не зовсім доцільний варіант для України. За словами експерта ліпше розбудовувати систему соцвиплат за комплексною допомогою. Вона буде плановою та регулярною.

Наприклад, у країнах ЄС існує лише адресна допомога, яка передбачена для людей, які стикаються з певними життєвими труднощами. І певний час вона отримує таку допомогу допоки не розв'яже ту чи іншу проблему. А в Україні доволі часто можуть роздавати кошти просто так, зокрема так звана "тисяча Зеленського", різні кешбеки тощо,

– пояснив Павловський.

Експерт долає, що потрібно дбати про загальне становище малозабезпечених людей. А одноразова підтримка це як швидкі гроші, які українці відразу ж спрямовують на нагальні потреби, а потім знову залишаються ні з чим.

Павловський підсумував, що середня пенсія по країні менша за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. На початку року середній показник пенсій в Україні складав 6,5 тисячі гривень. А щоб говорити про гідне забезпечення, лише мінімальний розмір пенсії має складати 8 тисяч гривень.

Що ще потрібно знати про соцвиплати в Україні?

Якщо українці працювали неофіційно або не працювали взагалі та не мають страхового стажу, уряд не залишає їх без жодних виплат. Водночас на звичайну пенсію ці люди не мають права. Так, ПФУ виплачує їм умовну соціальну пенсію. Це виплата, яка дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність і становить 2 595 гривень на місяць.

Водночас українці можуть отримати пенсійне посвідчення після 60 років. Документ дає право на різні пільги та додаткову підтримку. Серед вигод ініціативи – право на безоплатний проїзд, знижки на комуналку, звільнення від земельного податку, безоплатна юридична допомога.