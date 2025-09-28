Яка буде пенсія, якщо пропрацював 42 роки офіційно
- При стажі 42 роки та доході 10 тисяч гривень, пенсія в 60 років складе приблизно 4,7 тисячі гривень, в 63 роки – 5,6 тисячі гривень, а в 65 років – 6,1 тисячі гривень.
- Усі розрахунки проводилися через пенсійний калькулятор.
При розрахунках пенсії, враховується лише офіційний стаж. Тобто, той, який можна підтвердити, наприклад відомостями у трудовій книжці.
Яким буде розмір пенсії при стажі 42 роки?
Окрім стажу на розмір пенсії впливають і інші фактори. Зокрема, дохід, пише 24 Канал.
Проведемо розрахунки з урахуванням того, що:
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- та виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Зверніть увагу! 42 років стажу достатньо, аби вийти на пенсію у 60,63 та 65 років.
В 60 років, за вказаних вище умов, пенсія буде приблизно – 4,7 тисячі гривень.
Дещо більша виплата буде уже в 63. При стажі 42 роки та доході 10 тисяч вона складе орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.
В 65 років вийти на пенсію найвигідніше. Адже виплата складатиме уже – 6,1 тисячі гривень.
Що потрібно знати про пенсії в Україні у 2025?
Пенсія може збільшитись завдяки віковій доплаті. Вона надається пенсіонерам старше 70 років і залежить від віку. Зараз вікова доплата може бути від 300 до 570 гривень.
Для виходу на пенсію у 2025 потрібно набути визначену кількість стажу. Аби піти на заслужений відпочинок в 60 необхідно мати як мінімум 32 роки стажу, в 63 – 22 роки стажу, 65 – 15 років стажу, наголошує Пенсійний фонд.
Кількість стажу можна збільшити, докупивши його. Місяць коштуватиме – 1 760 гривень.