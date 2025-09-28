При расчетах пенсии, учитывается только официальный стаж. То есть, тот, который можно подтвердить, например сведениями в трудовой книжке.

Каким будет размер пенсии при стаже 42 года?

Кроме стажа на размер пенсии влияют и другие факторы. В частности, доход, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинцы и польская пенсия: можно ли получать выплаты, живя в Украине

Проведем расчеты с учетом того, что:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

и выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Обратите внимание! 42 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 60,63 и 65 лет.

В 60 лет, при указанных выше условиях, пенсия будет примерно – 4,7 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 60 при стаже 42 года / Скриншот пенсионный калькулятор

Несколько большая выплата будет уже в 63. При стаже 42 года и доходе 10 тысяч она составит ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.



Какой размер пенсии при стаже 42 года / Скриншот пенсионный калькулятор

В 65 лет выйти на пенсию выгоднее всего. Ведь выплата будет составлять уже – 6,1 тысячи гривен.



Размер пенсии при стаже 42 года в 65 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать о пенсиях в Украине в 2025 году?