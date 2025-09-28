Какая будет пенсия, если проработал 42 года официально
- При стаже 42 года и доходе 10 тысяч гривен, пенсия в 60 лет составит примерно 4,7 тысячи гривен, в 63 года – 5,6 тысячи гривен, а в 65 лет – 6,1 тысячи гривен.
- Все расчеты проводились через пенсионный калькулятор.
При расчетах пенсии, учитывается только официальный стаж. То есть, тот, который можно подтвердить, например сведениями в трудовой книжке.
Каким будет размер пенсии при стаже 42 года?
Кроме стажа на размер пенсии влияют и другие факторы. В частности, доход, пишет 24 Канал.
Проведем расчеты с учетом того, что:
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- и выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Обратите внимание! 42 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 60,63 и 65 лет.
В 60 лет, при указанных выше условиях, пенсия будет примерно – 4,7 тысячи гривен.
Несколько большая выплата будет уже в 63. При стаже 42 года и доходе 10 тысяч она составит ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.
В 65 лет выйти на пенсию выгоднее всего. Ведь выплата будет составлять уже – 6,1 тысячи гривен.
Что нужно знать о пенсиях в Украине в 2025 году?
Пенсия может увеличиться благодаря возрастной доплате. Она предоставляется пенсионерам старше 70 лет и зависит от возраста. Сейчас возрастная доплата может быть от 300 до 570 гривен.
Для выхода на пенсию в 2025 нужно приобрести определенное количество стажа. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 необходимо иметь как минимум 32 года стажа, в 63 – 22 года стажа, 65 – 15 лет стажа, отмечает Пенсионный фонд.
Количество стажа можно увеличить, докупив его. Месяц будет стоить – 1 760 гривен.