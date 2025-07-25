На яку пенсію можна розраховувати при 40 роках стажу

На розмір пенсії впливає не тільки зарплата. Також грає роль кількість набутого стажу.

Яким буде розмір пенсії, якщо маєш 40 років стажу?

Якщо особа набула 40 років стажу, вона може піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

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Розгляньмо ситуацію, коли пенсіонер отримував 10 тисяч гривень. В такому випадку, при наявності 40 років стажу і виході на заслужений відпочинок у 60 років, пенсія буде орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Яка пенсія буде при повному стажі та зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки на пенсію буде вийти вигідніше. Адже, за вказаних обставин, пенсія буде уже – 5,3 тисячі гривень.



Яка пенсія буде при стажі 40 років та зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше піти на заслужений відпочинок у 65 років. Оскільки при зарплаті 10 тисяч гривень і 40 роках стажу, пенсійна виплата складе – 5,8 тисячі гривень.



Як впливає вік на пенсію у 2025 / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувались через пенсійний калькулятор.