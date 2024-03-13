Які будуть розміри пенсійних виплат для осіб, які отримують мінімальну зарплату

Нині розмір мінімальної зарплати в Україні становить 7 100 гривень. Якщо особа отримує мінімальну заробітну плату, то відповідно вона не може розраховувати на високі пенсійні виплати.

Якою буде пенсія при мінімальній зарплаті

Незалежно від того, чи набула особа 31 рік, чи 35 років стажу, при мінімальній зарплаті розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Саме тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію.

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Тобто, при мінімальній зарплаті у розмірі 7 100 гривень, людина може розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривні. При цьому, перевірити свою майбутню пенсію можна лише через вебпортал Дії. У додатку це зробити не можна.

Зверніть увагу! Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати

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Щоб перевірити розмір майбутніх виплат, потрібно зробити наступні кроки:

Зайти у свій кабінет та обрати розділ "Послуги". Натиснути "Пенсії, пільги та допомога" та оберіть потрібну вам функцію: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше. "Довідка ОК-5" – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків. "Довідка ОК-7" – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Які вимоги до страхового стажу

Відтак, зможуть вийти на пенсію у віці 60 років лише ті українці, які набули не менше 31 року стажу. В іншому випадку їм доведеться чекати до досягнення віку 63 або навіть 65 років.

Відповідно, у 2024 році для виходу на пенсію потрібно:

у 60 років — від 31 року стажу;

у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;

у 65 років — від 15 до 21 року стажу.

У випадку, якщо у 65-річному віці людина не має страхового стажу від 15 років, то вона також не має права на пенсійні виплати. У такому випадку особі призначається соціальна допомога, так звана соціальна пенсія.