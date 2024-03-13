Какие будут размеры пенсионных выплат для лиц, получающих минимальную зарплату

Сейчас размер минимальной зарплаты в Украине составляет 7 100 гривен. Если лицо получает минимальную заработную плату, то соответственно оно не может рассчитывать на высокие пенсионные выплаты.

Какой будет пенсия при минимальной зарплате

Независимо от того, или приобрело лицо 31 год, или 35 лет стажа, при минимальной зарплате расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Именно поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию.

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То есть, при минимальной зарплате в размере 7 100 гривен, человек может рассчитывать на минимальную пенсию в размере 2 361 гривны. При этом, проверить свою будущую пенсию можно только через веб-портал Дії. В приложении это сделать нельзя.

Обратите внимание! Расчет пенсии по возрасту выполняется также по такой формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать

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Чтобы проверить размер будущих выплат, нужно сделать следующие шаги:

Зайти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги". Нажать "Пенсии, льготы и помощь" и выберите нужную вам функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и прочее. "Справка ОК-5" – информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов. "Справка ОК-7" – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Позволит определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.

Какие требования к страховому стажу

Поэтому, смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет только те украинцы, которые приобрели не менее 31 года стажа. В противном случае им придется ждать до достижения возраста 63 или даже 65 лет.

Соответственно, в 2024 году для выхода на пенсию нужно:

в 60 лет – от 31 года стажа;

в 63 года – от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

В случае, если в 65-летнем возрасте человек не имеет страхового стажа от 15 лет, то он также не имеет права на пенсионные выплаты. В таком случае лицу назначается социальная помощь, так называемая социальная пенсия.