Крок за кроком: як самостійно розрахувати розмір пенсії
2 березня 2024, 12:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Розміри пенсій в Україні залежать від страхового стажу та рівня заробітної плати особи. У 2024 році українці можуть розрахувати розмір пенсії та вік виходу самостійно.
Пенсійний калькулятор: що відомо
У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:
- орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- детальний протокол розрахунку.
Який стаж потрібно напрацювати
Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:
- 60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;
- 65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.
Щороку вимоги до страхового стажу для 60 та 63 років зростає на 12 місяців, тож уже у 2025 році, аби вийти на пенсію у 60 років, доведеться офіційно пропрацювати 32 роки. Так продовжуватиметься до 2028 року.Зауважте! Таку пенсію призначають з наступного дня після досягнення особою пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців із дня настання такого віку. Звернення можна подати через сайт ПФУ або сервісний центр.