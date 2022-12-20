Розрахунок субсидії: чи враховується допомога від міжнародних організацій
Джерело:Пенсіний фонд України
Під час розрахунку субсидії, враховується сукупний дохід сім'ї (домогосподарства). Тож багатьох цікавить, чи впливає на нього міжнародна допомога від організацій.
У Пенсійному фонді дали чітку відповідь, що при розрахунку субсидії допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім’ї не враховується.
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 року № 632 Деякі питання виплати державної соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу не включаються соціальні виплати, зокрема:
- допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період дії воєнного стану.
Як розраховують субсидію
Розмір – це як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії. Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.
Щоб оформити субсидію потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.
За потреби можуть бути також додані:
- договір найму (оренди) житла (за наявності),
- довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)
- інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.