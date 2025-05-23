Цифра вражає: Свириденко заявила про розрив в оплаті праці жінок та чоловіків

В Україні є суттєвий розрив між оплатою праці чоловіків та жінок. Він складає понад 18%.

Розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні

Про це повідомила міністерка економіки під час презентації дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Свириденко заявила, що різницю у зарплаті можна побачити, якщо подивитися на сучасний ринок праці в Україні. Вона наголосила, що ця цифра її досі вражає.

Я розумію, що це означає, що я 6 років, працюючи в приватному секторі, працювала безкоштовно. Так і є,

– сказала міністерка економіки.

Юлія Свириденко підкреслила, що її завжди турбує, коли дівчата не вірять у свої сили та вибирають професії, що є стереотипно жіночними. Наприклад, уникають галузі фінансів та IT, а обирають сферу надання послуг, викладання тощо.

Чому жінки вибирають здебільшого "жіночі" професії? На її думку, проблеми не в знаннях чи скілах, а у невірі в себе та свої можливості. Тому міністерка закликає підсилити меседж для жінок "Звісно, зможеш". Крім того, вона повідомила про наявність такої комунікаційної компанії щодо подолання гендерної нерівності у професійній реалізації жінок, до якої зокрема долучалася Перша леді Олена Зеленська.

Також Свириденко наголосила на важливості вибору робітничих професій "замість десяти фрілансів".

Ось цей розрив між тим, яку професію хочуть обрати підлітки, і реальністю ринку праці — те, над чим ми маємо попрацювати,

– сказала міністерка економіки.

Важливо! Також Свириденко наголосила на популяризації професій, пов'язаних із відновленням країни.