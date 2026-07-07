В Україні різко зросла вітроенергетика: за пів року ввели понад 400 МВт нових потужностей

Україна продовжує активно нарощувати потужності відновлюваної енергетики попри війну. Лише за перше півріччя 2026 року в країні ввели в експлуатацію понад 400 мегават нових вітрових електростанцій.

За пів року в Україні ввели понад 400 МВт нових ВЕС

У першому півріччі 2026 року в Україні почали працювати 70 нових вітрових турбін загальною потужністю 414,8 мегавата. Про це повідомила Українська вітроенергетична асоціація.

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У профільній асоціації зазначають, що галузь продовжує розвиватися навіть в умовах повномасштабної війни. Згідно з опитуванням учасників УВЕА, портфель нових вітроенергетичних проєктів на 2027–2033 роки вже перевищує 10 гігават. При цьому майбутні вітрові електростанції планують будувати майже в усіх регіонах України.

Найбільше зростання очікують у найближчі роки

За прогнозами Української вітроенергетичної асоціації, вже у 2027 році до енергосистеми можуть приєднати ще 1424 МВт нових вітрових потужностей.

Найдинамічніше зростання галузі очікується у 2028 та 2029 роках. Саме тоді планують ввести в експлуатацію 1773 МВт та 1972 МВт нових ВЕС відповідно. Крім того, інвестори дедалі частіше реалізують сучасні енергетичні комплекси, які поєднують вітрові електростанції, сонячну генерацію та системи накопичення енергії.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що активне будівництво нових ВЕС і гібридних енергетичних об'єктів допоможе Україні зміцнити енергетичну безпеку, зменшити залежність від традиційної генерації та пришвидшити інтеграцію до європейського енергетичного ринку.

Нагадаємо, що Міжнародні партнери нарощують допомогу для відновлення енергетичної системи України, пошкодженої масованими атаками російської армії. Від початку року вже надіслали 4 314 одиниць енергетичного обладнання.