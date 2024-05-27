Кто имеет право на 10 окладов при выходе на пенсию
При выходе на пенсию некоторые пенсионеры в Украине имеют возможность получить единовременное пособие, размер которого равен десяти месячным пенсионным выплатам. Это право имеют представители определенных профессий с достаточным стажем.
Кто имеет право на получение единовременной выплаты
10 окладов за раз предоставляется сотрудникам коммунальных и государственных учреждений, которые имеют необходимый страховой стаж. Речь идет о 35 годах для мужчин и 30 лет для женщин, которые работали на соответствующих должностях.
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На такую выплату имеют право работники следующих учреждений:
- общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;
- высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения.
Что нужно для получения выплаты
Дополнительные условия для получения единовременной выплаты:
- Лицо должно быть трудоустроенным на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.
- Пенсионер имеет право на выплату, если до сих пор не получал никакой другой пенсии.
Также важно, что при назначении пенсии за выслугу лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Как вырастут пенсии в июне
В апреле начался процесс перерасчета пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Однако надбавки за новый стаж будут выплачены только в июне.Важно! Задержка возникла из-за того, что отчеты об уплате Единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал 2024 года были приняты до 10 мая.
Что известно о перерасчете:
- Пенсии будут автоматически пересчитаны для тех пенсионеров, которые продолжили работать после назначения или последнего перерасчета пенсии и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа.
- Также перерасчет применится для тех, кто работал менее 24 месяцев, но от последнего назначения или перерасчета прошло два года,
- Размер надбавки за каждый дополнительный год стажа составляет 23,61 гривны.