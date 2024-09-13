Как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Пенсионеры, которые работали на определенных должностях и имеют необходимый трудовой стаж, могут получить единовременное пособие, эквивалентное десяти месячным пенсионным выплатам. Это право предусмотрено для отдельных категорий пенсионеров.

Кому выплачивают 10 окладов

Поэтому, работники государственных и коммунальных учреждений могут получить выплаты в размере 10 окладов, если они имеют соответствующий страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Читайте также: Какую минимальную пенсию могут получить люди со II группой инвалидности

Впрочем, для получения 10 окладов при выходе на пенсию, лицо должно на момент достижения пенсионного возраста работать в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Таким образом, выплата доступна для следующих работников:

работники дошкольных учебных заведений всех типов;

работники внешкольных учебных заведений;

работники общеобразовательных школ;

работники музыкальных и художественных школ;

работники военных общеобразовательных учреждений;

работники высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;

работники профессионально-технических учебных заведений;

работники детских домов;

работники школ-клиник;

работники детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний;

работники межшкольных учебно-производственных комбинатов;

работники логопедических пунктов и стационаров;

работники детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних;

работники библиотек (заведующие и библиотекари);

работники детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений;

работники в учреждениях для исполнения наказаний;

работники аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов;

работники контрольно-аналитических лабораторий;

работники медико-социальных экспертных комиссий и бюро судебно-медицинской экспертизы;

работники интернатных учреждений для людей с инвалидностью, детей с инвалидностью.

Обратите внимание! Полный перечень профессий указан в Постановлении Кабинета Министров Украины № 909.