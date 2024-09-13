Как получить 10 окладов при выходе на пенсию

13 сентября 2024, 18:30
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Автор: Екатерина Добровольская

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ПФУ

Пенсионеры, которые работали на определенных должностях и имеют необходимый трудовой стаж, могут получить единовременное пособие, эквивалентное десяти месячным пенсионным выплатам. Это право предусмотрено для отдельных категорий пенсионеров.

Кому выплачивают 10 окладов

Поэтому, работники государственных и коммунальных учреждений могут получить выплаты в размере 10 окладов, если они имеют соответствующий страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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Впрочем, для получения 10 окладов при выходе на пенсию, лицо должно на момент достижения пенсионного возраста работать в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Таким образом, выплата доступна для следующих работников:

  • работники дошкольных учебных заведений всех типов;
  • работники внешкольных учебных заведений;
  • работники общеобразовательных школ;
  • работники музыкальных и художественных школ;
  • работники военных общеобразовательных учреждений;
  • работники высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;
  • работники профессионально-технических учебных заведений;
  • работники детских домов;
  • работники школ-клиник;
  • работники детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний;
  • работники межшкольных учебно-производственных комбинатов;
  • работники логопедических пунктов и стационаров;
  • работники детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних;
  • работники библиотек (заведующие и библиотекари);
  • работники детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений;
  • работники в учреждениях для исполнения наказаний;
  • работники аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов;
  • работники контрольно-аналитических лабораторий;
  • работники медико-социальных экспертных комиссий и бюро судебно-медицинской экспертизы;
  • работники интернатных учреждений для людей с инвалидностью, детей с инвалидностью.

Обратите внимание! Полный перечень профессий указан в Постановлении Кабинета Министров Украины № 909.