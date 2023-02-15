ЕС рассматривает санкции для резервного фонда России, – Bloomberg

15 февраля 2023, 10:57
Читати новину українською

Источник:

Bloomberg

В 10-м пакете ЕС может приказать банкам предоставлять информацию об активах Центробанка России. А также ужесточить обязательство отчитываться о замороженных активах российских компаний, попавших под санкции.

Новые санкционные ограничения ЕС

В настоящее время в ЕС изучают возможность ввести санкционные ограничения в отношении "Росбанка", банка "Тинькофф" и Фонда национального благосостояния России. Новые санкции могут быть введены уже в 10 пакете.

Читайте также Инвесторы давят на до сих пор работающие в России банки: все из-за кредитных привилегий для оккупантов

Также согласно документу, ЕС также планирует приказать банкам предоставлять информацию об активах Центробанка России, однако пока неизвестно, какие банки коснется возможного распоряжения.

В новом санкционном пакете могут усилить и обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями. За непредоставление необходимой информации может грозить штраф в размере 50 тысяч евро для физлиц и 10% годового оборота для предприятий.

Как отмечалось в проекте, планируется также запретить гражданам России занимать должности в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы.

ЕС также планирует наложить санкции на десятки физических и юридических лиц, в том числе политиков и военнослужащих, а также:

  • СМИ, ведущие пропаганду в поддержку агрессии против Украины;
  • Российский перестраховщик судов, экспортирующих российскую нефть;
  • Судоходную компанию, зарегистрированную в Великобритании, обвиняют в использовании ее судов для перевозки украденного украинского зерна от имени России.
Обратите внимание! Новые санкции могут приобрести на следующей неделе, перед годом полномасштабной войны в Украине.
Автор: Дар'я Вереньова