В настоящее время в ЕС изучают возможность ввести санкционные ограничения в отношении "Росбанка", банка "Тинькофф" и Фонда национального благосостояния России. Новые санкции могут быть введены уже в 10 пакете.

Также согласно документу, ЕС также планирует приказать банкам предоставлять информацию об активах Центробанка России, однако пока неизвестно, какие банки коснется возможного распоряжения.

В новом санкционном пакете могут усилить и обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями. За непредоставление необходимой информации может грозить штраф в размере 50 тысяч евро для физлиц и 10% годового оборота для предприятий.

Как отмечалось в проекте, планируется также запретить гражданам России занимать должности в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы.

ЕС также планирует наложить санкции на десятки физических и юридических лиц, в том числе политиков и военнослужащих, а также:

СМИ, ведущие пропаганду в поддержку агрессии против Украины;

Российский перестраховщик судов, экспортирующих российскую нефть;

Судоходную компанию, зарегистрированную в Великобритании, обвиняют в использовании ее судов для перевозки украденного украинского зерна от имени России.

Обратите внимание! Новые санкции могут приобрести на следующей неделе, перед годом полномасштабной войны в Украине.