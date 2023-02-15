Наразі у ЄС вивчають можливість запровадити санкційні обмеження стосовно "Росбанку", банку "Тінькофф" та Фонду національного добробуту Росії. Нові санкції можуть запровадити вже у 10 пакеті.

Також згідно з документом, ЄС також планує наказати банкам надавати інформацію про активи Центробанку Росії, однак наразі не відомо, яких банків торкнеться можливого розпорядження.

У новому санкційному пакеті можуть посилити й зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізособами, які перебувають під санкціями. За ненадання необхідної інформації може загрожувати штраф до 50 тисяч євро для фізосіб та 10% річного обороту для підприємств.

Як зазначалося у проєкті, планується також заборонити громадянам Росії обіймати посади в органах управління операторів критично важливих інфраструктурних об'єктів та підприємств Європи.

ЄС також планує накласти санкції на десятки фізичних і юридичних осіб, у тому числі політиків і військовослужбовців, а також:

ЗМІ, які ведуть пропаганду на підтримку агресії проти України;

Російський перестраховик суден, що експортують російську нафту;

Судноплавну компанію, зареєстровану у Великій Британії, звинувачують у використанні її суден для перевезення вкраденого українського зерна від імені Росії.

Зверніть увагу! Нові санкції можуть набути наступного тижня, перед роком повномасштабної війни в Україні.