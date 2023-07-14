Десять пенсий за раз: кто может рассчитывать на такую доплату
Некоторые украинцы имеют право на единовременную выплату в размере 10 пенсий после выхода на заслуженный отдых. Речь идет о коммунальщиках и работниках государственных учреждений.
Кто может получить 10 пенсий сразу
Бывшие работники коммунальных и государственных учреждений, указанных в Перечне учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденных соответствующей постановлением.
Читайте также Пенсии по инвалидности: перечислят ли украинцам выплатыНапомним! Предоставление такой единовременной выплаты регулируется законом №1788 "О пенсионном обеспечении" и законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какие условия для денежной помощи размером 10 пенсий:
- если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом №1058;
- если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона №1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;
- те люди, которые имеют страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) в таких должностях;
- если они до этого не получали никакой другой пенсии.
При назначении пенсии по возрасту указанному в перечне лицам допускается суммирование стажа за периоды их работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Работники каких учреждений имеют право на выплаты:
- общеобразовательных учебных заведений, военных общеобразовательных учебных заведений, музыкальных и художественных школ;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;
- высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения;
- библиотеки;
- детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;
- больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения инструментальных исследований испытаний Госсанэпидслужбы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностические центры;
- аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории;
- медико-социальные экспертные комиссии; бюро судебно-медицинской экспертизы;
- интернатные учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;
- медицинские отделы протезных предприятий
Кому повысили пенсию в июле
В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.
В целом выплаты повысили следующим образом:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.