Десять пенсий за раз: кто может рассчитывать на такую доплату

Некоторые украинцы имеют право на единовременную выплату в размере 10 пенсий после выхода на заслуженный отдых. Речь идет о коммунальщиках и работниках государственных учреждений.

Кто может получить 10 пенсий сразу

Бывшие работники коммунальных и государственных учреждений, указанных в Перечне учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденных соответствующей постановлением.

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Предоставление такой единовременной выплаты регулируется законом №1788 "О пенсионном обеспечении" и законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие условия для денежной помощи размером 10 пенсий:

если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом №1058;

если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона №1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

те люди, которые имеют страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) в таких должностях;

если они до этого не получали никакой другой пенсии.

При назначении пенсии по возрасту указанному в перечне лицам допускается суммирование стажа за периоды их работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Работники каких учреждений имеют право на выплаты:

общеобразовательных учебных заведений, военных общеобразовательных учебных заведений, музыкальных и художественных школ;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

библиотеки;

детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;

больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения инструментальных исследований испытаний Госсанэпидслужбы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностические центры;

аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории;

медико-социальные экспертные комиссии; бюро судебно-медицинской экспертизы;

интернатные учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;

медицинские отделы протезных предприятий

Кому повысили пенсию в июле

В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.

В целом выплаты повысили следующим образом: