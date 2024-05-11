Как обеспечить себе пенсию в размере 10 тысяч гривен: что для этого нужно

Размер пенсии по возрасту зависит от ряда факторов. В частности, продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы с которой высчитывались взносы в Пенсионный фонд Украины.

Кто может получать пенсию в размере 10 тысяч гривен

Для того чтобы в 2024 году получать 10 000 гривен пенсии ежемесячно, нужно иметь заработную плату вдвое больше средней – около 27 094 гривны. Здесь действует следующий алгоритм: чем больше у пенсионера была зарплата, тем большую пенсионную выплату можно ожидать в будущем.

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По данным Пенсионного фонда, выплату в размере более 10 000 гривен получает чуть более 12% всех пенсионеров.

Дело в том, что размер пенсии устанавливается во время ее назначения пенсии. В этом случае важен не так приобретенный страховой стаж, как то, каким был размер зарплаты пенсионера. Ведь даже проработав 40 лет, однако с низким уровнем заработной платы, лицо будет получить такую же небольшую пенсию.

Как узнать размер своей пенсии в будущем? В формуле расчета пенсии используют заработную плату за последние три года по данным Пенсионного фонда, а не Госстата. Эту зарплату нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней, далее умножение на стаж в годах и на 1%.

Какие размеры пенсии в Украине

Средний размер пенсионных выплат, по состоянию на конец апреля составил 5 743,27 гривны. А работающие, пенсионеры, получали пенсию в среднем в среднем 6 094,28 гривны.

В то же время минимальные гарантированные выплаты в 2024 году являются следующими:

пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,

пенсионерам в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,

пенсионерам 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,

пенсионерам старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,

пенсионерам моложе 70 лет и стажем 30-35 лет - 2980 гривен.