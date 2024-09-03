Финансовая помощь от ООН в сентябре: кто сможет получить более 10 тысяч гривен

В сентябре 2024 года в Киевской области уязвимые категории граждан смогут получить финансовую помощь в рамках программы от УВКБ ООН. Помощь будет предоставлена, в частности, переселенцам.

Финансовая помощь в сентябре

В сентябре 2024 года ООН планирует оказывать финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. Эта сумма включает трехмесячные выплаты по 3 600 гривен на человека.

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Таким образом, в Киевской области финансовую поддержку смогут получить такие категории населения:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые переехали в регион в течение последних шести месяцев.

Украинцы, которые вернулись из-за границы после вынужденной эвакуации.

Граждане, которые вернулись к своим постоянным местам проживания после вынужденного перемещения в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Важно! Также нужно не только принадлежать к уязвимым категориям граждан, но и доход таких лиц не должен превышать 5 400 гривен.

В частности, жители Киевской области могут ознакомиться с графиком выездов мобильных групп, которые собирают данные для участия в программе многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН. Расписание на сентябрь доступно по ссылке.