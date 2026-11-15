Пенсия в 10 000 гривен: какой стаж и зарплату нужно иметь украинцам

Обеспечить себе достойную старость становится все сложнее из-за ежегодного ужесточения требований государства. Чтобы рассчитывать на высокие выплаты в будущем, украинцам придется тщательно контролировать свои доходы уже сейчас.

Кто может иметь пенсию в 10 000 гривен

В 2026 году украинцы смогут выйти на заслуженный отдых с пенсией в 10 000 гривен только при условии значительного официального дохода и длительного трудового стажа. Ключевую роль в размере будущей пенсии играют именно "белая" зарплата и уплаченные с нее взносы, что пишет ПФУ.

Формула расчета от Пенсионного фонда Украины довольно строгая: конечная сумма напрямую зависит от средней зарплаты за последние три года, индивидуального коэффициента заработка и коэффициента страхового стажа.

Сколько нужно зарабатывать для большой пенсии

Чтобы 60-летнему мужчине оформить пенсию по возрасту в размере 10 000 гривен в 2026 году, ему необходимо накопить не менее 33 лет общего страхового стажа. При этом его официальный ежемесячный доход должен составлять не менее 27 700 гривен.

Однако эта сумма является ориентировочной, ведь законодательство предусматривает ряд надбавок, которые могут увеличить итоговую выплату. В частности, пенсионерам доплачивают за возраст, особые заслуги, а также за сверхнормативный стаж.

За каждый дополнительный год сверх нормы (35 лет для мужчин и 30 для женщин) добавляется 1% от пенсии, но не более 25,95 гривны, то есть за 10 лет сверхстажа доплатят почти 260 гривен.

Что известно о предыстории пенсионных изменений

Требования к будущим пенсионерам в Украине неуклонно растут с каждым годом. Как уже сообщалось, тем, кому не хватает отработанных лет, государство оставляет возможность докупить страховой стаж. Один год будущего стажа сейчас обойдется в более чем 22 тысячи гривен, а покупка прошлых лет ударит по кошельку еще сильнее – это будет стоить вдвое дороже.

Кроме того, украинским пенсионерам следует быть крайне внимательными: если вы решили вернуться на работу, об этом необходимо уведомить ПФУ в течение 10 дней. Игнорирование этого правила приведет к переплатам, которые придется возвращать в государственный бюджет.