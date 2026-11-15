Пенсія у 10 000 гривень: який стаж і зарплату потрібно мати українцям

Хто може мати пенсію у 10 000 гривень

У 2026 році українці зможуть вийти на заслужений відпочинок із виплатою у 10 000 гривень лише за умови значного офіційного доходу та тривалої трудової діяльності. Ключову роль у розмірі майбутньої пенсії відіграють саме "біла" зарплата та сплачені з неї внески, про що пише ПФУ.

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Формула розрахунку від Пенсійного фонду України є доволі суворою: кінцева сума безпосередньо залежить від середньої зарплати за останні три роки, індивідуального коефіцієнта заробітку та коефіцієнта страхового стажу.

Скільки треба заробляти для великої пенсії

Щоб 60-річному чоловіку оформити пенсію за віком на рівні 10 000 гривень у 2026 році, йому необхідно накопичити щонайменше 33 роки загального страхового стажу. При цьому його офіційний щомісячний дохід має становити не менше 27 700 гривень.

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Проте ця сума є орієнтовною, адже законодавство передбачає низку надбавок, які можуть збільшити кінцеву виплату. Зокрема, пенсіонерам доплачують за вік, особливі заслуги, а також за понаднормовий стаж.

За кожен додатковий рік понад норму (35 років для чоловіків та 30 для жінок) додається 1% від пенсії, але не більше 25,95 гривні, тобто за 10 років надстажу доплатять майже 260 гривень.

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Що відомо про передісторію пенсійних змін

Вимоги до майбутніх пенсіонерів в Україні невпинно зростають щороку. Як вже повідомлялося, тим, кому бракує відпрацьованих років, держава залишає можливість докупити страховий стаж. Один рік майбутнього стажу нині обійдеться у понад 22 тисячі гривень, а купівля минулих років вдарить по гаманцю ще сильніше – це коштуватиме вдвічі дорожче.

Крім того, українським пенсіонерам варто бути вкрай уважними: якщо ви вирішили повернутися до роботи, про це необхідно сповістити ПФУ протягом 10 днів. Ігнорування цього правила призведе до переплат, які доведеться повертати до державного бюджету.