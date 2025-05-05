Валюта стабилизируется: курс в банках и на черном рынке

За выходные доллар как подорожал, так и подешевел. В банках цена валюты несущественно выросла, а вот на черном рынке упала. Зато курс евро почти не изменился.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+5 копеек против 2 мая) и продажа по 41,91 гривне (+1 копейка).

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Покупка евро проходит по 46,90 гривны (без изменений), продажа – по 47,55 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,52 гривны (-6 копеек), а продать по 41,55 гривны (-3 копейки).

(-6 копеек), а продать (-3 копейки). Покупка евро по 47,30 гривны (+7 копеек), а продажа по 47,50 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

По состоянию на 2 мая, доллары покупают в среднем по: 41,02 гривны (-3 копейки), а продают по 41,64 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,93 гривны (-5 копеек), а продают по 47,58 гривны (-6 копеек).

Что будет с курсом на этой неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что роль НБУ на валютном рынке будет сниженной, ведь на этой неделе, по прогнозам, увеличится активность продавцов валюты из-за периода налоговых платежей.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Зеркальная ситуация будет происходить и на наличном рынке, собственно можно ожидать, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой. В общем амплитуда текущих изменений будет минимальной.

Таким образом, курс доллара на межбанке и на наличном рынке ориентировочно будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны за валюту.