Для значительной части пенсионеров ежемесячная оплата жилищных услуг становится серьезным испытанием для кошелька. Однако действующее законодательство предусматривает особый механизм полной государственной поддержки для отдельных категорий граждан.

Кто из украинцев имеет право на стопроцентную скидку на коммунальные услуги

Государство гарантирует полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг для отдельных пенсионеров, которые посвятили жизнь работе в сельской местности и продолжают проживать в селе. Льгота покрывает не только счета за свет, газ или воду, но и приобретение твердого топлива для отопления жилья, сообщил Пенсионный фонд Украины.

На такую беспрецедентную поддержку могут рассчитывать бывшие работники следующих профессий:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические специалисты;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотекари;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также образовательных учреждений культурной сферы.

Каким строгим критериям необходимо соответствовать для получения льготы

Одной только записи в трудовой книжке о работе в указанных учреждениях недостаточно для полного списания коммунальных платежей. Государство выдвигает четкие квалификационные требования, без соблюдения которых в предоставлении помощи просто откажут.

Во-первых, пенсионер обязан иметь не менее трех лет специального стажа на соответствующей должности. Во-вторых, выход на заслуженный отдых должен был состояться именно с этой льготной должности. В-третьих, критическим условием является сохранение места жительства – пенсионер должен оставаться жителем сельской местности и после завершения карьеры.

Как правильно подать документы и оформить полную компенсацию

Чтобы воспользоваться гарантированным правом и сэкономить семейный бюджет, пенсионер должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы. После этого необходимо подать официальное заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг вместе с справкой или документами, подтверждающими постоянное проживание в селе.

Важно! После успешного рассмотрения документов государство компенсирует 100% стоимости потребленных коммунальных услуг и расходов на топливо в пределах установленных социальных нормативов потребления.

К слову, освобождение от оплаты коммунальных услуг – не единственный способ существенно сэкономить деньги пенсионерам. Ведь действующее законодательство также защищает их земельные активы. Пенсионеры по возрасту полностью освобождаются от уплаты земельного налога за участки, соответствующие установленным лимитам.