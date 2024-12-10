Кто из украинцев имеет полную скидку на коммунальные услуги
Все военнослужащие, которые защищают или защищали Украину, имеют право на скидки при оплате коммунальных услуг. Также льготы могут оформить семьи военнослужащих.
Какие льготы имеют военные
Льготы доступны даже в случае, если военнослужащий не может лично обратиться в соответствующие органы – в таком случае это могут сделать члены его семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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К льготным услугам относятся:
- поставка и распределение природного газа, электроэнергии, поставки горячей воды и тепловой энергии для отопления;
- централизованное водоснабжение и водоотвод;
- услуги по управлению многоквартирными домами и вывозу мусора;
- льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кто имеет право на льготу
Льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить:
- лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
- участники боевых действий – 75% скидки на оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм;
- участники войны – 50% скидки;
- члены семей погибших – 50% скидки.
Как оформить льготу на коммунальные услуги
Для получения льготы нужно обратиться:
- в орган Пенсионного фонда, подать заявление лично в любом сервисном центре ПФУ или отправить его по почте;
- в исполнительный орган сельских, поселковых, городских советов или военных администраций соответствующих громад;
- в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Также можно оформить льготу онлайн:
- через мобильное приложение Пенсионного фонда;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого нужно авторизоваться с электронной подписью, перейти в раздел "Все услуги", выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить форму.
Документы для оформления льготы
Для оформления льготы необходимо подать:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение участника боевых действий);
- учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
Также нужно подать заявление, в котором указываются реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета.
Обратите внимание! Правительство сообщило, что в этом году оформление льготы для ветеранов войны было значительно упрощено. Уменьшено количество необходимых документов, поэтому в Пенсионный фонд можно подать только упрощенное заявление о постановке на учет льготника и назначения льготы одновременно.