Пенсия может увеличиться на 1 000 гривен: кто имеет право на ежемесячную доплату

Пенсионные выплаты в Украине могут состоять не только из основной пенсии, но и из различных доплат, надбавок и повышений. Для отдельных категорий граждан законодательством предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата, которая может увеличить общий размер пенсионного обеспечения на 1 000 гривен.

Кто имеет право на надбавку к пенсии?

Дополнительные выплаты назначаются гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной. Такую возможность предусматривает закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

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На надбавку могут рассчитывать, в частности, Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, граждане, которые после провозглашения независимости Украины получили четыре и более государственных орденов, а также обладатели почетных званий, в частности народные артисты Украины.

Отдельная категория получателей: матери-героини, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей.

В некоторых случаях право на такую доплату может перейти к отцу. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а муж самостоятельно воспитал детей. Учитываются также усыновленные дети.

Каков размер выплаты в 2026 году?

Размер надбавки для пенсионеров с особыми заслугами перед Украиной зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 564 гривны.

В зависимости от категории получателя доплата составляет от 35% до 40% прожиточного минимума. То есть в настоящее время пенсионеры могут получать от 897 до 1 026 гривен ежемесячно в дополнение к основной пенсии. К тому же эта выплата носит постоянный характер и финансируется из государственного бюджета.

Почему размер надбавки вырос?

Поскольку надбавка привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, её размер автоматически увеличивается после повышения этого показателя.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2 564 гривен. Соответственно, увеличились и выплаты пенсионерам, имеющим особые заслуги перед Украиной. Именно поэтому часть получателей уже может рассчитывать на доплату в размере более 1 000 гривен в месяц.