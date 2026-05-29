Украинцам выплачивают по 11 тысяч гривен: кто может получить помощь

Часть украинцев может претендовать на новую денежную помощь от международной гуманитарной организации. Размер выплат составляет 10 800 гривен, однако поддержка доступна только при определенных условиях

Кто может получить специальную международную помощь?

Часть украинцев может оформить денежную помощь в размере 10 800 гривен на человека. Выплаты предоставляет французская гуманитарная организация Acted в рамках программы поддержки населения, пострадавшего от последствий войны.

Интересно Прожиточный минимум в 2026 году: что скрывает главная социальная цифра Украины

В то же время претендовать на средства смогут только семьи, которые соответствуют определенным критериям уязвимости. Поэтому сейчас прием заявок открыт для жителей Сосницкой общины Сумской области.

Обратите внимание! Программа предусматривает выплату 3 600 гривен на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. Таким образом общая сумма помощи составляет 10 800 гривен на человека.

Преимущество при отборе будут предоставлять семьям, которые из-за войны оказались в сложном материальном положении или относятся к социально уязвимым категориям.

Подать заявку могут:

многодетные семьи;

семьи с детьми в возрасте до двух лет;

домохозяйства, где есть беременные женщины;

семьи, в которых проживают люди с инвалидностью I или II группы, тяжелыми заболеваниями или ограниченной мобильностью;

семьи с людьми в возрасте от 60 лет;

домохозяйства, которые воспитывают детей без одного из родителей;

семьи, жилье которых было повреждено или разрушено из-за боевых действий;

семьи, которые потеряли близких или имеют раненых членов семьи в результате войны.

Впрочем соответствие критериям не гарантирует автоматического назначения выплаты. Окончательное решение будет приниматься после проверки представленных данных и отбора кандидатов.

Как подать заявку на выплату?

Регистрация на участие в программе продлится до 31 марта 2026 года. Для этого необходимо обратиться к представителям Acted по телефонам горячей линии.

Важно! Обращения принимают в рабочие дни с 09:00 до 16:00.

На фоне длительной войны гуманитарные выплаты остаются важным источником поддержки для многих семей, особенно в приграничных общинах, где возможности для восстановления доходов и трудоустройства остаются ограниченными.

Какие еще выплаты доступны жителям Сумщины?