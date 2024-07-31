Кто может рассчитывать на 11 тысяч гривен помощи
31 июля 2024, 21:28Читати новину українською
Немалая помощь предусмотрена для семей с детьми. Однако, чтобы получить средства, необходимо подпадать под одну из категорий.
Кто может получить помощь
Финансовая помощь предоставляется семьям с детьми, которые с мая этого года должны пройти обязательную эвакуацию из опасных прифронтовых территорий Харьковской и Сумской областей.
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После эвакуации указанные категории переселенцев смогут получить единовременную выплату в размере 10 800 гривен на каждого человека. Такую помощь смогут получить семьи, которые подпадают под одну или несколько из этих категорий:
- в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
- семья многодетная с детьми до 18 лет;
- детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;
- семья с детьми в возрасте до 18 лет является малообеспеченной.